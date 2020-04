Ciudadanía continúa en las calles realizando sus labores para subsistir ante la pandemia del Covid-19

La Paz.- Pese a las insistentes recomendaciones por parte de la Secretaria de Salud (Ssa) y de autoridades estatales, la ciudadanía paceña señaló estar aun presentes en las calles para poder llevar alimentos a sus hogares.

Así fue como lo explicó Cristian Bretado, dedicado a la venta de productos regionales.

“La situación que tenemos ahorita está complicada, porque en realidad la gente está en sus casas, no salen y uno cómo vivirá. Tenemos que estar trabajando porque está complicado para uno esta resguardado, es lo adecuado pero, al estar en esta sintonía que vive uno al día y no tenemos el apoyo, pues tenemos que sacar para comer”, refirió.

Agregó que, las autoridades se acercan con ellos para garantizar que se apliquen las medidas de higiene, pero insistió, le sería imposible dejar de trabajar ya que de ahí sale para poder subsistir, sin embargo, estarán al pendiente de las indicaciones que el Gobierno ofrezca y en tanto no haya una restricción completa, seguirán saliendo a la calle a ganarse el pan de cada día.“Nosotros estamos esperando hasta que el gobierno nos diga que ya no podemos, sino nosotros vamos a seguir hasta que nos digan, porque nosotros no podemos parar”, indicó.

Del mismo modo el señor Agustín Vidales coincidió en que, la situación llevará a una crisis a toda la ciudadanía porque si no salen a trabajar no comen, sin embargo, consideró que esta situación es un engaño.

“Esta situación nos va a llevar a la crisis porque, el que no sale no comen. La verdad para mí, personalmente es un engaño porque, eh convivido con muchísima gente en varios estados y yo no veo ningún familiar, ni compañero que este enfermo, no hay nada, no hay evidencia de que alguien está enfermo. Entonces para mí esto es un engaño es una cortina de humo que el gobierno está haciendo quién sabe que están tramando”, consideró.

Así mismo, añadió que el gobierno está mal en prohíbe que la gente salga, ya que ni siquiera hay un apoyo para la población y sólo las patrullas andan en la calle intimidando a la gente, por lo que el continuará trabajando ya que nadie más le dará de comer.

“Yo sigo trabajando, nadie me va a dar de comer. El gobierno prohíbe que anden en la calle, eso está muy mal, porque uno tiene que salir a buscar la comida. Yo creo que aquí si están equivocados, porque si pasarán al domicilio entregar una despensa o dinero para sobrevivir pues estaría bien, pero eso de que anda en las patrullas intimidando a la gente, eso me parece demasiado mal”, explicó.

Por su parte el señor, Alejandro Calderón, coincidido en que la única razón de continuar fuera de su hogar es para cubrir sus necesidades básicas en un horario de 6 de la mañana a dos de la tarde por autorización del gobernador de la entidad y del alcalde de La Paz.