Ciudadanía paceña acata medidas preventivas de sanidad; acude uno por familia al supermercado

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- Luego de una serie de denuncias en redes sociales, en las que señalaban que la propia ciudadanía continuaba realizando actividades con más de 1 integrante de la familia, incluso para realizar las compras de las necesidades básicas, CPS Noticias realizó un recorrido en el que pudimos constatar que gran parte de la ciudadanía se encuentra acatando las indicaciones principalmente por parte de Protección Civil Estatal, Seguridad Pública, Secretaría de Salud, inclusive de los propios centros comerciales.

Al acudir a algunas de las cadenas comerciales pudimos verificar que la población acude de manera individual para surtir su despensa y con cubrebocas la mayoría de ellos.

La señora Lolita nos compartió que, con mucho temor, se vio en la necesidad de salir de su casa luego de 3 semanas de resguardo, para comprar sus medicamentos y algunos productos al quedarse por esta ocasión sin el apoyo de una persona.

“Pues tengo miedo la verdad por mis hijos, por mis nietos, por todas aquellas personas que me rodean, algunas personas que no tienen y andan como yo ando ahorita, sin cubrebocas, yo mis manos me las lavo, cada que salgo y llego a mi casa, con agua y cloro porque yo uso eso, pero yo sé, tengo mucha mortificación… Ahorita iba a tener dos meses que no venía a Soriana, mando por la comida y por las tortillas a una persona, pero hoy no estuvo en la casa…Ahorita vengo porque voy a llevar unas medicinas de similares y necesito un dinero”, compartió.