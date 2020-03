Ciudadanía paceña, conoce las medidas de higiene ante Covid-19

Foto: Rossy Díaz

La Paz.- Cps Noticias se acercó con la ciudadanía para saber que tan informados y que medidas están tomando ante la pandemia del Covid-19.

La mayoría de ellos, expresaron tener conocimiento de las medidas de higiene que se deben aplicar día a día, sin embargo, el tema del resguardo y abasto de productos aun termina siendo confuso.

Tal fue el caso del señor Rubén Navarro, quien compartió que, dependiendo de las necesidades de su trabajo es que tomará una decisión, consciente de que si debe estar en casa, así mismo, expresó, respecto al tema del abasto de alimentos, comprar en la medida, mandad extra para prevenirse.

“Lavarnos las manos tener un poquito de más hace un tanto en su casa como en el trabajo… Quién sabe, como trabajo. Todo depende, si seguimos trabajando pues no, nada más en las horas que estemos en casa pues sí quedarnos ahí dentro y si no en el trabajo…En eso estamos a lo mejor sí estaba en la tentación de que a lo mejor comprábamos mandadito para guardar, pero en eso estamos todavía no lo hemos hecho”, manifestó.