Ciudadanía paceña en contra del cambio de horario

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- Ciudadanos sudcalifornianos se manifiestan en contra del cambio de horario próximo a realizarse este domingo 5 de abril.

A decir de la declaración de la señora María Esther Salazar, el cambio de horario repercute en sus actividades ya que la hace andar más aprisa, debido al cierre de comercios desde muy temprano.

“En mis actividades sí me perjudica porque tengo que andar más aprisa en todo lo que tengo que hacer en el día, temprano ya está el sol y olvídate, ya son las 8 de la tarde o de la noche y ya no podemos hacer más”, expresó.

Añadió que debido a la situación actual de salud el horario debería quedar igual, ya que la contingencia es un factor más para que este año no cambie el horario ya que repercute desde que se levanta hasta que se duerme.

“Uno quisiera que todo estuviera igual que siempre, pero no, y ahorita menos con todo esto que está pasando. Yo creo que el horario no lo deberían de mover por el momento aquí en Baja California Sur, ya debe estar estable, nos perjudica al levantarnos, al acostarnos, al trabajar, en todo nos perjudica”, añadió.

La señora Salazar dijo que, ni siquiera existe un verdadero ahorro de energía, por el contrario, el gasto es mayor.

“Para mí no existe un ahorro, porque a mí me llegan igual los recibos, se haga el cambio de horario o no, sea lo que sea mi recibo sigue igual y a veces hasta peor, así que por ese lado no es cierto, para mí no”, manifestó.

Por su parte el señor Leonardo Hilario coincidió en que, son más las repercusiones que beneficios para su organismo, considerando el hecho de que ni siquiera existe un apoyo a su economía.