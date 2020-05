Ciudadano denuncia banquetas intransitables en SJC

San José del Cabo.- Alejandro Espinoza Flores, ciudadano en la cabecera municipal denunció ante las cámaras de CPS Noticias que la mayoría de banquetas son realmente intransitables, tanto para las personas con discapacidad como para aquellos que transitan con carreolas:

“Las banquetas de la vía pública están hechas para personas que no transitan en realidad porque hay banquetas en dónde hay un poste y está la subida para las personas discapacitadas, no puedes subir porque se le atraviesa algo, además las banquetas están llenas de basura y pasto de que crece la hierba seca y las personas no pueden transitar por qué es incómodo o en mi caso que tengo una niña y tengo que sacarla en carreola”.