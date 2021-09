“Regidores me dieron la espalda; así es como tratan al pueblo”: ciudadano

“Así es como nos tratan al pueblo, yo soy una persona de la comunidad, no soy una persona opulenta y solo quería que me ayudaran regresándome mi predio en posesión, casi tres años buscando al Cabildo y me dio la espalda”, así lo manifestó José de Jesús Montelongo López, luego de que por la votación en contra de 6 regidores no pasará en la comuna el punto de acuerdo presentado por el síndico municipal, Alejandro Fernández, sobre regresarle su bien inmueble ubicado en la colonia Lomas del Sol Primera Etapa.

Entrevistado luego de que no pasó su solicitud en cabildo por el voto en contra de 6 regidores: Flavio Olachea Montaño, Héctor Torres Tovar, Ana Georgina Roldán, Amado Ruiz Espinoza, José Julio Belmar Pimentel y Tabita Rodríguez Morales, de quienes señaló:

“Qué bueno que hay ese tipo de regidores con esa mentalidad cerrada que no escuchan al pueblo, gracias a mis impuestos les pagué los tres años y nunca les reclamé si hacían bien o no su trabajo, necesitan mirar más allá de la burocracia, con un sentido social que es servir al pueblo”.

Luego de que el síndico municipal, Alejandro Fernández Briseño, solicitara ante el pleno permitirle el uso de la voz al solicitante, algunos de los regidores que votó en contra se manifestaron en desacuerdo de darle uso de la voz, se sometió a votación y la mayoría avaló que expusiera su problema, sin embargo al momento de votar, 6 lo hicieron en contra y cinco a favor, entre ellos la alcaldesa Armida Castro Guzmán, el síndico Alejandro Fernández y los regidores Israel López Martínez, Isabel Dolores Castro Aguirre y Jorge Armando López Espinoza.

El punto de acuerdo era relativo a la solicitud de Montelongo López para celebrar contrato de compra venta sobre bien inmueble con una superficie de 351.382 metros cuadrados en la colonia Lomas del Sol Primera Etapa en Cabo San Lucas, derivado de la resolución del recurso de reconsideración.

“Prácticamente me están mirando como tinta y papel, yo no soy una tinta y papel soy un ciudadano que está exigiendo nada más justicia y es lo que no me han dado en esta administración, el anterior gobierno me hizo dos años estar detrás exigiendo justicia llega esta administración y espero lo mejor y resulta que quedamos igual o peor; afortunadamente ahora hay gente que se interesa más que nada en nosotros los pobres porque no soy una persona opulenta, soy persona del pueblo así nos están tratando al pueblo”.

“Me dejan un mal sabor de boca como desafortunadamente las autoridades no nos han respondido, allá la conciencia de regidores que ni siquiera me han dado una esperanza, ni siquiera los encontré en estos tres años que llevo buscándolos para explicarles de viva voz quién soy yo y porqué estoy solicitando se me devuelva el predio”, acotó.