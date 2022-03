Ciudadano denuncia mala atención de Conciliación y Arbitraje en Los Cabos

A sus 76 años de edad, Leonardo Granda Corona, demanda justicia y que le paguen lo que le deben, pues aseguró que hace unos meses fue despedido de forma injustificada de una funeraria ubicada en San José del Cabo; agregó que Conciliación y Arbitraje de esa localidad no ha llevado su caso de forma correcta, razón por la que decidió viajar a la capital del estado para solicitar atención.

“Conciliación no me hace caso, pero últimamente me llamaron para ver mi situación. Fui para allá y me dijeron que la dueña del negocio no me conoce, que nunca me corrió y que no me debe nada. Que quién sabe quién soy yo. Entonces que me demanden por difamación si estoy hablando mentiras”, expresó.