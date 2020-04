Ciudadano reta a empresa sudcaliforniana a entregar alimento a personal médico de La Paz

Me siento más que feliz por haber sido parte de esto, que para muchos puede no significar nada pero a mi me deja con el corazón contento. Poder ayudar y agradecer a quienes se parten la Mauser día y noche en los hospitales para combatir esta pandemia y cualquier otra enfermedad, a ellos porque nadie les reconoce y nadie les agradece lo valientes que son, gracias infinitas a California Chicken porque fueron ellos los de la idea y yo solo decidí decir que si le entraba, también a quienes compartieron la publicación y reaccionaron, la meta eran 500 y ahorita son más de 700. No cabe duda que cuando se trata de ayudar, sabemos con quien podemos contar. Si está en nuestras manos apoyar, de la manera que sea, hagámoslo. Nunca esta de más ayudar. ¿Quién más se une? 🙏🏼 #covid-19

