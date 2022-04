Ciudadanos a favor de la revocación de mandato

Ciudadanos del municipio de Los Cabos salieron a participar en la consulta ciudadana de revocación de mandato. A pesar de que muchas casillas no registraron gran afluencia de ciudadanos, el buen ánimo de ejercer su derecho al voto no se hizo esperar por parte de un sector de la población, principalmente de los adultos mayores, quienes en su mayoría eran los que se encontraban participando en este ejercicio.

Alfonso Moya Torrres, ciudadano de la delegación de Cabo San Lucas, compartió su opinión sobre el ejercicio democrático que se vivió a nivel nacional; el cual lo describió como “de suma importancia” ya que da la oportunidad a la ciudadanía de calificar la situación real que vive el país.

Virginia Bodadilla, comentó que la poca participación de la ciudadanía se debía a la apatía que presentan en temas relacionados a la política del país. Reitero que desde su perspectiva, la revocación de mandato es una oportunidad para reconocer o rechazar el trabajo que ha realizado en estos últimos tres años el ejecutivo federal.

Durante el recorrido que realizó el equipo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, nos percatamos de la casi nula participación de los jóvenes en esta consulta ciudadana. Óscar, de los pocos jóvenes que salieron a las casillas a participar, comentó que este ejercicio que realizó el presidente es parte del buen trabajo que ha estado realizando.

“Esta consulta que realizó el presidente se me hizo muy bien; esta trabajando muy bien. Se me hace justo lo que esta haciendo. No, nada más esta confuso si era aquí o en el Centro de Salud, pero creo que me tocó por el área del hospital”.