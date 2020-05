Ciudadanos agradecen suministro gratuito de agua potable durante contingencia

Los Cabos. – Ciudadanos de Los Cabos han expresado palabras de agradecimiento al Gobierno de Armida Castro Guzmán, por el suministro gratuito del vital líquido mediante el programa de Reparto de Agua en Pipas que realiza diariamente el Oomsapaslc en las colonias del municipio.

Dicho programa encabezado por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (Oomsapaslc), fue puesto en marcha desde el pasado mes de marzo debido a la contingencia que enfrenta el municipio por Covid-19.

Al respecto, el vecino de la colonia Vista Mar en Cabo San Lucas, Antolín Burgos Sánchez, reconoció que gracias al Gobierno de Los Cabos y a un grupo de vecinos que aportaron para la adquisición, fue posible instalar una cisterna de 10 mil litros para uso comunitario de la colonia; ante ese hecho, el Oomsapas Los Cabos cumple su palabra de llenar la cisterna una vez por semana o cada vez que se requiera.

Por su parte, la usuaria Deysi Carbajal de la colonia Nuevo Paraíso, en la delegación de Cabo San Lucas, dijo que realmente han visto el apoyo del actual Gobierno, ya que al menos una vez por semana se pueden ver las pipas surtiendo agua en los hogares y es lo que los ha ayudado a contar con agua para el cuidado y aseo personal en esta etapa de contingencia.

“En mi caso, desde hace un año -aproximadamente-, se quemó mi casa y perdí todo, desde entonces he podido ver el apoyo de la Presidente Municipal, pues me ayudaron económicamente y con muebles para mi casa y ahora, durante la pandemia no nos ha faltado el agua”, expresó la ciudadana.

Finalmente, el director del Organismo, Arturo Sandoval Montaño, recalcó que están en la mejor disposición de continuar suministrando agua en las colonias, ya que es un compromiso por parte de la Alcaldesa con la ciudadanía de Los Cabos.