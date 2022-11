Ciudadanos de BCS esperan mejoras con IMSS-Bienestar

A un mes de que iniciara la transición de los servicios de salud a IMSS-Bienestar en Baja California Sur, los habitantes de la capital del estado ven con buenos ojos el cambio impulsado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aunque no confían en que se solucionen todos los problemas del servicio.



Los paceños destacan entre las mayores deficiencias del servicio actual, la falta de medicamentos, que demoran mucho en proporcionar citas médicas a los derechohabientes y la escasez de doctores y personal médico capacitado en todos los centros hospitalarios.

“La falta de medicamento y creo que médicos también es lo que más necesitamos, porque incluso donde yo consulto no tenemos médicos y las citas están muy separadas, si un día me siento mal y voy a buscar una consulta se tardan mucho tiempo y cuando me atiende ya ni me acuerdo por qué iba”, destacó Rosario González.