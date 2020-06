Ciudadanos denuncian casos de maltrato animal durante pandemia

La Paz.- A través de una denuncia ciudadana, vecinos de la colonia Magisterial en la ciudad de La Paz, señalaron una oleada de animales envenenados durante la cuarentena, que ha desencadenado la desafortunada muerte de al menos 7 felinos en los últimos dos meses.

“Me preocupa y me entristece, que he encontrado gatos con signos de envenenamiento que se han llegado a refugiar a mi casa y no he podido salvarlos; la semana pasada en particular encontré dos, uno ayer y una gatita embarazada el martes pasado… Yo estoy hablando de mi experiencia, yo encontré 2 gatitos degollados y 5 envenenados, solamente yo, supongo que otros vecinos han encontrado más”, explicó una vecina de la zona.