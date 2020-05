Ciudadanos denuncian precios incorrectos y elevados en supermercados

Daniela Pérez

La Paz A través de una denuncia ciudadana, Olga Mendoza, quien reside en la colonia 8 de Octubre mencionó que en algunos supermercados de la ciudad de La Paz han aumentado los precios de ciertos productos, los cuales están marcados con su precio normal y al llegar a la caja registran un costo más elevado.

La denunciante mencionó que usualmente cuando ocurría una situación de este estilo, ella emprendía un proceso de reclamo en la tienda, donde tras un procedimiento, le respetaban el precio debido a que esto corresponde a un error de la empresa.

Sin embargo, aclaró que desde que inició la contingencia no ha podido acudir a realizar sus compras, ya que pertenece a un grupo de riesgo por ser una persona de la tercera edad, por lo cual, recurre a terceros que hagan sus mandados, sin embargo la molestia principal es que, ha notado un aumento en los precios de los productos y la práctica de productos mal etiquetados continúa sin que pueda hacer nada al respecto.

“Ahorita va mi esposo y va mi hijo, porque yo ya soy señora de la tercera edad y no puedo, pero no creo que sea justo que si ahí tienen un precio, en la caja marquen otro, creo que deben de respetarlo”, explicó.

Finalmente, señaló que esta situación ha afectado sus bolsillos en gran manera, pues cada aumento afecta la suma de sus gastos, mientras que expresó que considera que la situación económica actual es complicada para todos los sudcalifornianos y con situaciones de este estilo se agudiza.

“No se vale porque ahorita pues estamos apenas completando para el kilo de tortilla o viendo que el huevo esté más económico, porque la verdad no estamos ahorita para eso. A mí en lo personal sí me afecta”, concluyó.