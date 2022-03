Ciudadanos exigen que UBER opere en BCS

A fin de conocer la opinión de la población en cuanto a si los conductores de plataforma deben de operar o no en BCS, CPS Noticias salió a las calles a preguntar.

De inicio la señora Tere Terrazas nos comentó que actualmente el servicio es indispensable.

“Yo de mi parte, desde que está el UBER, yo siempre he estado usándolo, no te puedo decir que no a los taxistas, de hecho, la competencia sirve para que se mejore la calidad y es lo que ha pasado, los taxistas la verdad eran muy groseros y ahorita que ya está la competencia se tratan de portar un poquito más amables, pero yo si estoy con el UBER”, comentó.