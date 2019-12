Ciudadanos exigen un alto a colectivos llenos, y solicitan nuevas unidades para cubrir la demanda.

Ciudadanos reportaron para CPS Noticias la incómoda y frustrante situación que se vive día a día mientras se transportan en los camiones colectivos de la unión de chóferes dos mares, pues aseguran que estas unidades de transporte la mayoría de las veces pasan llenas o simplemente no pasan a las horas correspondientes, lo que genera que los ciudadanos no puedan llegar a sus destinos a tiempo, aunque hayan estado mucho tiempo antes esperando.

Juan Conteras, pidió a los transportistas que tomaran en cuenta que cada vez hay más demanda en el municipio cabeño, por lo que en ciertos puntos es imposible tomar el transporte, aunque se encuentre la persona con anticipación.

“Es tardado y es incómodo porque uno quiere llegar a tiempo a su trabajo, se tarda o el camión se descompone por alguna razón, es necesario que se le dé la importancia para que las personas no tenga problemas con el tiempo, que pasen constantemente y no se tarde, además de que no se sature el camión porque van niños, personas adultas y es incómodo”

De igual manera, Martina Arce; compartió para CPS Noticias el estrés que vive cuando se trata de transportarse de un lugar a otro, donde señala que es necesario que se ponga un alto a colectivos con exceso de personas, “Siempre pasan llenos y suben personas hasta que se van saliendo por las ventanas” “Se tardan hay veces que no pasan a la hora y tenemos que trabajar y se nos hace tarde por estarlos esperando porque no pasan a la hora”

Ambos ciudadanos solicitaron a las autoridades correspondientes que atiendan la problemática y de ser posible incrementen el número de camiones, ya que con las unidades que se cuentan no se dan abasto por la cantidad de personas que llegan al municipio de Los Cabos cada día.