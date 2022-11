Ciudadanos aseguran sentirse inseguros en los parque públicos

En el municipio de Los Cabos se identifica un problema de deterioro y abandono de los espacios públicos, principalmente de los parques en las colonias periurbanas y con mayor índice de marginación social y urbana, leemos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024.

Lo anterior, por falta de actividades recreativas, culturales y comunitarias, descuido, mantenimiento escaso y vandalismo, falta de apropiación e identidad de los vecinos y por parte de las autoridades, por la nula inclusión y promoción de la participación ciudadana en el diseño e implementación de los mismos.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos salió a las calles a preguntar a la gente acerca del abandono o la situación en que se encuentran los parques de su comunidad.

¿Usted acude a los parques públicos? Preguntamos a Catalina, originaria de Sinaloa.

“No”, (…) porque me queda retirado, y para andar a deshoras de la noche no se puede, (…) yo nunca he acudido a un parque, por lo mismo, porque no hay seguridad, sale uno con temor, inseguro, sale de su casa pensando, ¿regresaré, no regresaré? Porque hay mucha delincuencia”.