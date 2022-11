Ciudadanos marchan a favor del INE en La Paz

Cerca de quinientas personas marcharon este domingo en el Malecón de La Paz para mostrar su rechazo a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. En punto de las 10:30 horas se dieron cita en el Kiosco del Malecón para posteriormente dirigirse a El Molinito.

Al grito de “El INE no se toca” y “No pasará la reforma electoral”, los manifestantes exigieron que el Instituto Nacional Electoral (INE) no sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Entre las pancartas se leía “Derecho a elecciones limpias”, “El INE es nuestro. Salvemos a México”, “La democracia cuesta” y “Ya basta. No queremos una dictadura.