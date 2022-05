Ciudadanos no deben bajar la guardia ante aumento de contagios

Del 16 al 22 de mayo se registraron 268 casos de Covid-19 en la entidad sudcaliforniana; en este sentido, el doctor y coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Salud del estado, José Urías Corrales, exhortó a los ciudadanos para que no bajen la guardia debido al aumento de contagios que se ha visto por la presencia de la subvariante de Ómicron BA.2.

“Los contagios de Covid ya se han ido elevando por la nueva variante, tenemos que preocuparnos todos no hay que confiarnos, sí bien es cierto que la vacuna vino a reforzar el sistema inmunológico y a cuidarnos fuertemente, no es el 100 por ciento como para decir ya no necesito usar el cubrebocas o lavarme las manos a cada rato y puedo andar con la libertad del mundo como mi vida era antes”, expuso.