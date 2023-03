Ciudadanos no denuncian violaciones a sus derechos humanos: CEDH

La secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, Anna Mayela Beltrán González, dio a conocer que son pocos los ciudadanos que se acercan a denunciar las violaciones a sus derechos humanos. Sin detallar cifras, la licenciada mencionó que son más los casos que se dan a conocer de manera mediática que los que llegan a las oficinas de la dependencia.

La funcionaria resaltó que entre las principales denuncias se encuentran aquellas referentes a la dilación en las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

“Cuando llega la queja a la Comisión, una autoridad estatal o municipal, el ciudadano se siente de una manera que no está avanzando. Entonces nosotros entramos ‘Oye, ¿tú, autoridad, por qué no estás atendiendo? ¿Por qué no estás haciendo tu trabajo? Prácticamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos es el foco rojo en las autoridades. Entonces es señalar y sobre todo pedir a la autoridad, porque no estás trabajando estos casos”, comentó.