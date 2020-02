Ciudadanos paceños denuncian tardanza en obras de pavimentación

La Paz.- Habitantes del centro de la ciudad denunciaron a CPS Noticias, que las obras de pavimentación que se realizan en la calle Altamirano esquina Rosales y Allende, no concluyen y comienzan a provocar problemas.

Los quejosos, quienes no autorizaron publicar sus nombres, reconocen que estas obras mejorarán la circulación en toda esa zona, sin embargo el polvo que se levanta debido a estos trabajos les está provocando problemas a su salud y afectando a los comercios aledaños.

En ese sentido, piden al Gobierno del Estado que calendarice todos estos proyectos desde que arrancan hasta que concluyen, con la intención de que las empresas constructoras cumplan con lo establecido en tiempo y forma y no afecten a la ciudadanía.

Además, refieren que el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, en diferentes ocasiones ha mencionado que adquirirá algunas barredoras para mantener limpia la ciudad, en ese sentido consideran que será un gasto innecesario debido a que el polvo que se levanta causará problemas a la salud de los ciudadanos.