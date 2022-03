Ciudadanos ya no temen contagiarse y salen con más confianza de sus hogares

A dos años de que se confirmara el primer caso de coronavirus en la entidad sudcaliforniana, las personas ya no sienten la preocupación que tenían al inicio de la pandemia y dicen tener más confianza para salir de paseo, visitar a sus familiares o simplemente subirse al transporte público, ya que ni eso hacían algunos por temor a contagiarse.

Otro señor dijo que solía viajar constantemente a la capital del estado y ahora regresó con más confianza:

Por otro lado, hay quienes aseguran no ver una diferencia en sus actividades ni en la de quienes los rodean. En este sentido, algunas personas dijeron que en ningún momento cambiaron su rutina, mientras que otros aún temen una nueva oleada de Covid-19.

“Yo siempre me he sentido confiado y he salido normalmente, nada más nos atemorizaban pero fue como cualquier enfermedad por eso no siente que me haya afectado mucho o haya modificado mis actividades en este tiempo”, reveló uno de los ciudadanos paceños.