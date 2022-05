Vecinos de la zona norte claman por agua potable

Habitantes de las colonias de El Caribe, Leonardo Gastélum y Los Cangrejos manifestaron que tienen semanas sin el vital líquido, incluso algunos de estos vecinos refieren que en su calle no les llega el agua y la que reciben tienen que pagar por ella a las pipas particulares hasta 250 pesos por tinaco, líquido que no les alcanza.

Este medio informativo al hacer un recorrido en las colonias de la periferia de Cabo San Lucas, varias personas se acercaron para expresar su inconformidad. Es el caso de Raúl García quien vive en la zona de El Caribe y quien dijo que hasta por un mes ha llegado a estar sin agua.

Agregó que incluso en redes sociales ha dado a conocer su inconformidad, refiriendo que en calle Isla Margarita no llega el líquido por la red, problema que ya fue reportado un sin fin de veces y las autoridades del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos no han atendido.

De igual manera en los asentamientos de la Leonardo Gastélum viven la misma problemática, de manera específica en la quinta etapa, así lo dio a conocer Mary Ramos y quien dijo tener más de una semana sin agua potable, señaló como inadmisible pagar por el servicio al Oomsapas y a la vez la pipa particular, misma que cobra las perlas de la virgen por llenar un tinaco de mil 200 litros.

Asevera que aún no se ahonda el calor en Los Cabos y la demanda del vital recurso se ha vuelto un demanda generalizado, autoridades deben poner atención en las zonas donde no hay agua y es que mucha gente tiene que recurrir a las pipas particulares, mismas que desde ahora ya están frotándose las manos, en la espera de más gente comprando el recurso que debería de llegarles por la red, hecho costoso para quien vive al día, pues además de comprarle a la pipa particular también deben pagarle al Municipio.