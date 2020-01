“Claro que compareceré ante el Cabildo, no tengo nada que esconder” Ernesto Amador

Cabo San Lucas.- Ernesto Amador, director de Desarrollo Urbano de Los Cabos, dio a conocer que el asunto de la licencia que otorgó para la construcción de una caseta de seguridad y una vialidad en el área de Palmilla, ha sido controversial, debido a que se interpreta a que la caseta impedirá el acceso a playa de Palmilla, cosa que no es así; recalcando que está dispuesto a comparecer ante los integrantes del Cabildo ya que no tiene nada que esconder, al contrario este asunto da pauta pata verificar que todos los accesos de playa en Los Cabos estén libres, sin excepción alguna, como el atender las construcciones irregulares en El Médano y que impiden el paso a la playa.

En el caso de Palmilla, dijo que la licencia se otorgó desde su punto de vista de manera correcta, sin embargo debido a una serie de señalamientos e inquietudes se procedió a la suspensión de la obra, misma que se dio a raíz de los primeras denuncias y comentarios que salieron en las redes sociales, “así que nos acercamos con los responsables del fraccionamiento para revisar el expediente y suspender la obra, mucho antes de que el caso llegara a manos del Cabildo”.

Puntualizó que está dispuesto a comparecer ante los integrantes del Cabildo de Los Cabos sobre este caso en particular y que ha provocado la inconformidad de la comunidad, “estoy en la mejor disposición de atender cualquier cuestionamiento que se tenga hacia la dependencia, siempre hemos actuado abiertamente y estamos haciéndolo según las atribuciones que la ley nos otorga, con gusto estoy en la mejor disposición, siempre la he tenido y de acercarme a cualquier autoridad y principalmente a la máxima autoridad”.

Destacó que desarrolladores cercanos a la playa Palmilla presentaron un proyecto de construcción en una parte del área común del sitio; y es que el desarrollo tiene todo el derecho de pedir una edificación en esa zona, y esta instancia puso demasiada atención de que no se obstaculizara el ingreso a la playa, ni siquiera se pidiera una identificación, “los mismos inversionistas reconocen que el pedir una identificación a la hora de pasar por la caseta provocará serios problemas de tránsito vehicular, cada 15 segundos está llegando un vehículo, tanto proveedores, huéspedes, contratistas y visitantes a la playa, lo que provocaría un congestionamiento increíble”.

Concluyó diciendo que con gusto está a la disposición de atender el llamado de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del Cabildo de Los Cabos, ya que no tiene nada que ocultar; incluso, hay otros temas que me gustaría tratar con la Comisión, ya que esta es la ocasión para que se refleje todo esta inquietud de los accesos de playa, pues es muy probable que tengamos que atacar otros puntos en donde sí hay violación al libre paso a la playa, “es el momento de actuar, en general éste será el arranque de una situación que podremos aprovechar para ir por todos los demás accesos a playa”.