“Clases a distancia representan doble trabajo para alumnos”: Acacia Samaniego

Muchos de los alumnos no tienen acceso a una computadora con internet, por lo que recomendó a los padres de familia apoyarse en los libros de texto

San José del Cabo.- Acacia Samaniego Davis, directora de Educación Especial en Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) 53 nivel Secundaria, compartió a las cámaras de CPS Noticias que derivado a la actual contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19 y la modalidad de retomar clases a distancia o desde casa, dijo, implica una doble labor, ya que destacó, muchos de los alumnos no tienen acceso a una computadora con internet, por lo que recomendó a los padres de familia apoyarse en los libros de texto.

“Yo pienso que ahorita estamos viviendo tal vez la época en mis 20 años de servicio más difícil de trabajar con los alumnos, tenemos un doble trabajo, el primero que es bajar el estrés tanto de nuestros alumnos como de los papás con el miedo de perder el ciclo escolar, mi recomendación para los padres ahorita es que en lo que menos piensen es en si sus hijos van a pasar de grado o no, porque claro que van a pasar, llevamos la mayor parte del ciclo escolar trabajado, confíen en sus maestros, ellos hicieron su mejor trabajo de agosto a la fecha; mi recomendación para el trabajo en casa o a distancia, es complicado en algunas áreas o aspectos porque necesitamos obligatoriamente tener acceso a la tecnología, y si nuestros alumnos no lo tienen porque viven en la zona de riesgo o donde no hay esos servicios, pues en esos casos tenemos nuestros libros de texto gratuitos, de ellos hay que apoyarnos, hay que mantener constante comunicación con nuestros maestros, yo considero que los maestros estamos en la mejor disposición de ayudar a nuestros alumnos en estos momentos”.

Compartió que aquellos alumnos que no tienen la ventaja de contar con una computadora o internet en casa, en esos casos dijo, armaron un grupo de WhatsApp e hicieron una hoja de instrucciones muy precisas para los padres de familia para que se puedan apoyar en los libros de texto. Además, destacó que se encuentran dándole mayor énfasis al área socioemocional de los alumnos al encontrarse resguardados en casa:

Consideró que en estos tiempos de pandemia la enseñanza desde casa representa un doble reto para los niños:

“Ellos están acostumbrados a nosotros, sus maestros, que seamos quienes estamos al frente diciéndoles cómo van a hacer las cosas, y los papás por más empeño, ganas y gusto que lo hagan, es muy complicado para ellos, además que nuestros niños están absorbiendo el estrés del papá, de que no sabe cómo explicarle aunque seas un profesionista o sepas, en ocasiones no sabes cómo explicarlo y además el no estar yendo a la escuela y no salir de casa, debe ser una situación de mucho estrés para los niños, y ellos lo están pasando difícil, bueno, algunos, porque tienen un ambiente difícil en casa y quizá otros a lo mejor lo están pasando a gusto porque tienen muchas oportunidades, pero todos estamos en el contacto social que para la etapa infantil es sumamente importante, por lo que esa parte social nos va a tocar reponerla cuando regresemos”.