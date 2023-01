Claudia Angulo aspira a ser fiscal anticorrupción en BCS

Claudia Angulo Castro es una de las tres candidatas, y la única mujer, que aspira a convertirse en la próxima titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Baja California Sur, la única entidad en todo el país que sigue sin contar con un fiscal anticorrupción.

Su nombre fue incluido en la terna que recibió el Congreso del Estado de Baja California Sur de la Comisión de Selección que se integró, el año pasado, para revisar y elegir los perfiles de los postulantes, un proceso que duró más de siete meses y que lleva más de tres años de retraso desde que se aprobó la creación del sistema nacional anticorrupción.

Angulo Castro es abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Trabajó 14 años en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el servicio público federal y estatal, con experiencia en derecho penal, fiscal, administrativo y especializada en materia de combate a la corrupción.

Actualmente, se desempeña como titular de la secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, desde donde coordinó los trabajos de elaboración de la política estatal anticorrupción y el diseño de la plataforma digital anticorrupción.

En entrevista exclusiva con CPS Noticias, anticipó que, de llegar a ser fiscal, impulsará una reforma constitucional para contar con una fiscalía autónoma, que pueda ejercer sus funciones de manera libre e imparcial.

Como parte de su plan de trabajo, plantea modificar la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, para dotar de mayores facultades al comité coordinador y propone reformar el Código Penal del Estado, para que los ministerios públicos puedan acreditar el delito de enriquecimiento ilícito.

En su caso, ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué quiere ocupar el cargo de fiscal especializado en combate a la corrupción?

Soy abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, próxima a concluir mi maestría en anticorrupción y sistema de justicia penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Tengo más de 20 años de experiencia trabajando en el servicio público y actualmente soy titular de la secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California Sur, que es un órgano que coordina y ejecuta todo el trabajo técnico del SEA en el estado.

En esta secretaría hemos coadyuvado con las acciones del SEA, tenemos en el estado tres años en la operación. De hecho el fiscal especializado en el combate a la corrupción forma parte del SEA con un lugar asignado en la toma de decisiones en el comité coordinador, por lo que tendrá derecho a voz y voto en la toma de decisiones con una alta responsabilidad de desarrollar e implementar políticas públicas para la prevención, disuasión y combate a la corrupción en el estado.

Esa es la razón principal que me impulsa para ser fiscal anticorrupción, porque en mi paso por la secretaría ejecutiva del SEA, he tenido la tarea de coordinar los trabajos en el diseño de la política estatal anticorrupción, así como en su programa de implementación.

También hemos hecho trabajos importantes para crear, desde cero, una plataforma digital anticorrupción que permitirá que cualquier ciudadano o servidor público acceda a la información pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Todo este trabajo me ha generado la necesidad de propiciar un cambio real en nuestro estado y me lleva a participar en este proceso de selección de fiscal especializado en el combate a la corrupción.

Hemos visto como en algunas otras entidades las figuras de fiscales anticorrupción parecieran ser una simulación. ¿Cómo podemos estar seguros de que en su caso no va a incurrir en este tipo de vicios que hay en este país y cuál sería su plan de trabajo?

La percepción de la ciudadanía es muy importante, porque realmente la corrupción existe, sin embargo, te comento que de los puntos a tratar en el programa de trabajo hemos planteado varias etapas. La primera y básica es contar con herramientas necesarias de operación, así como contar con la integración de un recurso humano idóneo, con el establecimiento de la normatividad interna de la operación.

Es importante que el fiscal que se nombre tenga esa experiencia en combate a la corrupción. El principal objetivo de la Fiscalía es la investigación y la persecución de los delitos en materia de corrupción y en este punto garantizaremos la coordinación institucional para que permita judicializar todas estas carpetas que se integren.

Otro punto importante es esta coordinación entre autoridades que tienen atribuciones y trabajar dentro del SEA para poder ejecutar este plan de implementación de la política y que la ciudadanía vea en el corto plazo que se están haciendo acciones para prevenir la corrupción, por eso es tan importante esta figura y nueva forma de trabajar de manera coordinada.

¿Usted ha militado en algún partido político? ¿Tiene alguna afiliación partidista?

No, de hecho todos los puestos en los que he participado han sido a través de una convocatoria pública, abierta y para poder lograr mi nombramiento como secretaria técnica del SEA se estableció no pertenecer ni haber pertenecido a ningún partido político, por lo que se garantiza que no formo ni he militado en ningún partido político y eso es muy coherente porque la persona que pretenda combatir la corrupción debe mantenerse al margen de afinaciones políticas y compadrazgos que puedan sesgar e impedir el debido cumplimiento de su función pública.

¿Ha pensado en alguna reforma concreta? ¿Alguna propuesta que vaya a implementar que tenga ya en miras en caso de ser seleccionada?

Claro, es indispensable en el estado la armonización de las leyes, la reforma principal que se tiene que buscar es una constitucional que nos permita contar con una fiscalía plenamente autónoma, que pueda ejercer sus funciones de manera libre e imparcial.

También en la ley del SEA es importante propiciar modificaciones estructurales que otorguen mayores facultades al comité coordinador en materia de combate a la corrupción y en lo que respecta al Código penal del estado es importante proponer una modificación que elimine como requisito de procedibilidad el visto bueno de la Contraloría estatal para que el ministerio público pueda acreditar el delito de enriquecimiento ilícito.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado ya tiene en su agenda estos temas y hemos trabajado con ellos en mesas de trabajo para el análisis de las leyes y esperemos continuar con estos trabajos para que sean una realidad en BCS.

¿Usted conoce o tiene alguna idea de cuál sería el presupuesto necesario para que pueda funcionar esta Fiscalía? ¿Cuáles son los retos para que esto pueda funcionar?

Vamos a iniciar con cero de presupuesto, pero yo tengo claro el reto que se debe de cumplir y las acciones que se deben de hacer para la Fiscalía. Por mi experiencia en la secretaría ejecutiva del SEA, la gestión del recurso público, el manejo y la administración de la cuenta pública es un valor agregado para el inicio de esta Fiscalía.

Finalmente, la aspirante al cargo de fiscal anticorrupción señaló que buscará gestionar el presupuesto ante el Congreso del Estado, con el respaldo de un plan de trabajo basado en acciones puntuales que justifiquen los recursos necesarios e indispensables para la operación de la nueva Fiscalía.