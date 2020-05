Clausuran temporalmente planta recicladora tras denuncia ciudadana

La Paz.– La Dirección de Protección Civil de La Paz clausuró de manera temporal la recicladora de llantas Cabo Fuel tras una denuncia de que estaban operando sin permisos.

La titular de la dependencia, Nolzuly Almodóvar Gracia confirmó que atendieron la queja de los habitantes de Chametla y al realizar una inspección encontraron indicios de que estuvieron operando.

Al respecto, aseguró que están a la espera de que reinicien actividades los juzgados a fin de dar seguimiento a las irregularidades conforme a la ley.

Dijo que incluso mandarán el expediente al Cabildo de La Paz a fin de que tomen una decisión definitiva respecto a la planta, la cual no cumple con todos los requisitos para poder operar.

Reiteró que la empresa no tiene permisos para operar y las quejas ciudadanas son constantes respecto a que la empresa está operando sin autorización, “colocamos sellos al interior de la planta, en las bodegas, y en todas las áreas donde puedan hacer trabajos. Queremos que esto se resuelva”, dijo.

Cabe mencionar que la empresa ha sido muy persistente para obtener sus permisos para operar, sin embargo hay muchas inconsistencias que tienen que subsanar, como los permisos.

Por diversas irregularidades el Ayuntamiento de La Paz en el 2017, encabezado por el panista, Armando Martínez Vega clausuró provisionalmente la empresa.

Desde el 2013 en la administración que encabezó la priista Esthela Ponce Beltrán, se permitió que la empresa iniciara trabajos cuando no cumplía con los procedimientos, permitiendo que la empresa montara naves e introdujera reactores y trituradoras, así como equipo de transporte y un aparato funcional administrativo.