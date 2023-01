La diputada María Clemente acusa a gimnasio de clasista por no dejarla oír reggaetón

De nueva cuenta la diputada de Morena, María Clemente García, generó controversia, en esta ocasión usó las redes sociales para quejarse del gimnasio al que acude a hacer ejercicio, luego de que no le permitieran escuchar reggaetón.

En un video, difundió que en el gimnasio Sports World le pidieron apagar su bocina con la cual estaba escuchando reggaetón mientras hacía ejercicio y, acusó, también le negaron la posibilidad de poner la música en el sonido ambiente.

El coordinador del gimnasio me solicito que apagará mi bocinita, a lo cual le solicite que por supuesto lo haría si cambiaran la música de las bocinas del gimnasio, a lo cuál se reusó, pues argumento que la música electrónica tiene la frecuencia adecuada para hacer ejercicio. 🙄 pic.twitter.com/mjKgwq6zYe — María Clemente | Gatúbela 😽🇲🇽 (@MARIACLEMENTEMX) January 19, 2023

Ante ello, María Clemente, expuso que los empleados del gimnasio son “clasistas”.

Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar y algunos usuarios expusieron que la diputada María Clemente García no cumplió con el reglamento y que en ningún momento los encargados del gimnasio fueron clasistas con ella.

No obstante, la legisladora insistió en que por ser trans le dieron un trato diferente bajo el argumento de que por reglamento no podía escuchar la música pero, dijo, “a otro usuario, extranjero, no le llamaron la atención por utilizar los pasillos para ejercitarse“.