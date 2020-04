Clínica de Issste solicita apoyo a la ciudadanía para la donación de equipo de protección

San José del Cabo.-Al igual que muchos hospitales públicos de este municipio de Los Cabos, trabajadores de la salud están solicitando a la ciudadanía la donación de equipo de protección y seguir haciéndolo frente a la pandemia del coronavirus.

A través de las redes sociales se pueden leer mensajes de solicitud para apoyar al personal médico y enfermeras de la clínica del Issste en San José del Cabo.

“Apelo a su generosidad para que, en la medida de sus posibilidades, puedan apoyar al personal médico, de enfermería e intendencia, área de urgencia de la clínica hospital Issste en San José del Cabo. Muchos de ustedes, en su momento de enfermedad o la de algún familiar, siempre han contado con ellos, ahora ellos confían que pueden contar con ustedes. Por favor, no los dejen solos, el equipo de trabajo en urgencias del Issste tiene la mejor disposición de servir y están dejando el alma y el corazón a sabiendas que pueden contagiar a su familia, algunos de ellos con hijos e hijas menores de edad”.

Señalan que el personal es insuficiente pero muy valioso, y en estos momentos no tienen el equipo necesario de protección para cuidarse y los apoyos federales están fluyendo muy lentamente.

“Es momento de solidaridad con el cuerpo médico y hospitalario. No hay capacidad que alcance s ino aportamos todos. Es momento de solidaridad. Todavía se pueden prevenir muertes, no solo por Covid sino por otras causas si se saturan los servicios de salud. Estamos en el momento más crítico de contagio”.

Si desean donar, por favor contacten a la enfermera Nancy Jiménez, quien se encargará de recibir los donativos en especie. Whatsapp 624 6241607304. Destacan en las redes sociales.