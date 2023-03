Nueva clínica del ISSSTE en Cabo San Lucas tiene tan solo el 5% de avance en la obra

Este miércoles el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, realizó una segunda visita para conocer los avances de la obra de construcción de la nueva Clínica Hospital de Cabo San Lucas, durante este recorrido Zenteno Santaella dio a conocer que la obra tiene tan solo un 5% de avance, lo que representa un atraso considerable en relación a las 6 obras restantes que realiza el ISSSTE a nivel nacional.

“Ahí va, ya se está recuperando. Hubo un desfase en la obra, pero ya se está emparejando, eso es importante, yo creo que el venir a supervisar es para eso, para que las cosas no se atrasen, es una obra que tiene una peculiaridad, es mano en llave, que significa que se va equipar al mismo tiempo que se está construyendo la obra, las células de equipamiento ya las tenemos y estamos revisando el equipo que está comprando la empresa”.

Al cuestionar al titular del ISSSTE sobre si el recurso destinado para la obra es suficiente para la infraestructura proyectada, Pedro Zenteno puntualizó que el recurso existe esperando se aplique de una buena manera, al día de hoy se ha realizado un anticipo de 50 millones de pesos para los gastos operativos de la obra.

Y aunque durante el mes de febrero, cuando Pedro Zenteno visitó el inicio de obras de esta nueva clínica, anunció que sería un lapso de 410 días el tiempo de construcción de la obra, en este mes de marzo dicha estimación cambió y ahora será en un lapso de 500 días. Se espera que el término de esta obra esté para finales del año 2023 y principios del 2024 permitiendo de esta manera que el presidente de la república asista a la inauguración.

“Está pactada a 500 días la obra, entonces a finales de año principios del próximo año ya estará la obra inaugurada, no queremos dejar las obras inconclusas, la instrucción del presidente es terminarla e inaugurarla funcionando la clínica, por eso no venimos tampoco a poner la primera piedra si no ya que esté funcionando la clínica, para que venga el presidente a inaugurarla”.