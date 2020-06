CMIC hace un llamado a Gobiernos federal y estatal para que apliquen Presupuesto de Egresos ya pactado

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.- La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) hace un llamado a los Gobiernos federal y estatal para que en la reactivación económica de este sector en la entidad, se aplique el Presupuesto de Egresos de la Federación que ya estaba pactado.

Así fue como lo manifestó Luis Alfonso Huerta Avilés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Baja California Sur; detalló además, que esperan que ante la crisis económica, los recursos programados para obra pública no sean reorientados en su totalidad para el tema de la pandemia.

“En el caso de la Federación estamos atentos de los mensajes que se ven y se escuchan de que el presupuesto va a ser reorientado para atender la pandemia; estamos de acuerdo, estamos atendiendo la salud, estamos apoyando la salud, pero también estamos en una crisis económica y creo que eso no se valdría que los recursos de obra pública que están autorizados y aprobados que no se reorienten en su totalidad…queremos que el Gobierno sí reactive la economía de acuerdo a lo que estaba pactado en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, declaró.

Huerta Avilés señaló que la CMIC se encuentra con la disposición de apoyar a las Mipymes, sobre todo en la parte regional para que se fortalezcan, toda vez que empiezan a surgir las licitaciones y consolidar la formalidad para que así los profesionales de la construcción generen beneficios tangibles a Baja California Sur, por lo que los recursos públicos pendientes y vigentes que tiene el Gobierno del Estado y el Gobierno federal deberán reactivarse para mover la maquinaria de las empresas.

“Es un llamado a ellos de que impulsen y lleguen los recursos para que la economía se reactive. Hay un 10% que se quedó en el mes de febrero, de que estaban invirtiendo con normalidad y se detuvo… se supondría que para junio tendríamos un 50% ya ejercido, cosa que no es cierto, esperemos que los Gobiernos estatal, municipales y el federal reactiven esta economía y no esperar mucho tiempo para que las empresas empiecen a mover su maquinaria”, concluyó.