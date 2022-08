CNDH asegura no defender a deudores alimentarios

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ratificó su determinación de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por estar en contra de la reforma aprobada en Yucatán que evita que los deudores alimentarios aspiren a cargos públicos

La institución pidió no politizar y partidizar las luchas de los derechos, exigió evitar la cerrazón a escuchar y acordar entre quienes piensan diferente.

En un comunicado, la CNDH rechazó esta reforma, pues argumentó que la prohibición del ejercicio de un cargo público atenta contra el propio derecho de las niñas, niños y adolescentes, pues sólo a partir del trabajo se puede garantizar que efectivamente puedan pagarse las obligaciones alimentarias, y para que esto pase existen varias vías, o habría que construir las idóneas.

“Lo único que no se puede es perdonar la obligación ni suspenderla de ninguna manera, algo que desde luego no sugiere la acción de inconstitucionalidad, ni es la posición de la CNDH. Lo que es más, para que quede claro: condenamos a los deudores de pensiones alimenticias, igual que a los violentadores familiares, sean del sexo que sean”, explicó.

“Una de ellas es la retención directa de la parte del salario que corresponda, lo que no es contradictorio con el derecho al trabajo ni pone en riesgo los derechos de la niñez; porque el no tener trabajo básicamente lo que impide es que se cumpla con esa obligación”.

Explicó que por tratarse de un tema que involucra distintas visiones, algunas muy encontradas, la CNDH está obligada a atender los puntos de vista de unas y otras, y procurar un ambiente de diálogo y entendimiento que, de manera integral, redunde en la primacía de los derechos humanos para todas y todos sin distinción. Poniendo, desde luego, a la persona en el centro.

“Ese ha sido el papel de esta comisión nacional al respecto. Nuestras puertas siempre han estado abiertas al diálogo y a la escucha de todas y todos, y no será la CNDH quien atice guerras ni conflictos, sino antes bien, lo que se procura es afirmarla en su papel de mediadora y en su compromiso con los derechos humanos construyendo siempre soluciones de suma y de conciliación”, explica.

Para ello, explicó que en días pasados mantuvieron reuniones e intercambios con víctimas y colectivas que reafirman la necesidad y validez de esta postura.

“Advertimos, que en realidad no se ha dado un debate, porque el debate no es solo entre quienes piensan igual, y es un hecho que no se ha atendido a todas las partes ni todos los planteamientos. Por eso mismo estamos haciendo un respetuoso exhorto a las autoridades para que sean más abiertas a escuchar a todas y a todos los que tienen algo que decir respecto al tema”.

“El problema de fondo, más que las pensiones alimenticias, es la visión que se tiene de los derechos de la niñez, de la violencia familiar y de las relaciones entre madres y padres separados o divorciados, y más allá de esto de las relaciones entre hombres y mujeres.

“Es ahí donde legisladoras y legisladores, ministras y ministros de la suprema corte, y desde luego autoridades gubernamentales, deben abundar, entendiendo que el problema de la violencia no se resolverá con más violencias y menos inclinando la balanza hacia ninguno de los extremos.

“Es decir, que no se trata de atizar el conflicto. Porque en este, como en otros muchos temas, se requiere de una visión de paz, integradora, incluyente. Nunca de exclusión o discriminación”.