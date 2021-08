CNTE justifica bloqueo a camioneta de AMLO

Un día después de que bloquearon por dos horas su camioneta, lo que impidió que encabezara su conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, esta mañana de sábado maestros de la CNTE se volvieron a manifestar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en Comitán donde el Ejecutivo federal encabeza la ceremonia por el bicentenario de la independencia de Chiapas.

Frente al Teatro de la Ciudad, donde se realiza el evento, alrededor de una docena de maestros de la sección 7 y 40 de la Coordinadora, justificaron la acción realizada en la capital chiapaneca, pues afirmaron que el Ejecutivo federal sólo les ofrece diálogo, pero lo que ellos piden es “diálogo con soluciones”.

Al afirmar que no buscaban “chantajear” al presidente, los maestros demandaron la reinstalación inmediata de las mesas de negociación con el gobierno federal, y manifestaron que ayer el Ejecutivo federal pudo haber dicho “hoy en la tarde, mañana por la mañana nos sentamos y platicamos y reinstalamos la mesa de negociación para darle respuesta puntual a sus demandas” pero, indicaron, no fue así.

“Desde luego que no es responsabilidad del magisterio, es responsabilidad del Ejecutivo porque él al igual que el día de hoy pudo haberse acercado, pudo haber dicho al magisterio de la sección 7 `hoy en la tarde, mañana por la mañana nos sentamos y platicamos y reinstalamos la mesa de negociación número 19 para darle respuesta puntual a las demandas que ustedes nos están planteando´, pero no es así.

“Queremos la mesa 19 con la CNTE, pero con carácter resolutivo, no queremos seguir esperando del presidente de la República acciones de dilatación del conflicto magisterial. Ya dijimos puntualmente cuáles son nuestras problemáticas, por eso el día de ayer realizamos en esa misma exigencia en Tuxtla Gutiérrez esa acción que conocen ya”, señalaron.

implemente quiere levantarnos la mano como en la época de la Colonia. Ya no estamos en ese momento histórico, estamos en un momentáneo histórico totalmente diferente”.

“Él nos ofrece dialogo tras diálogo, nosotros ¿qué pedimos? Pedimos diálogo, pero también pedimos solución”, aseveró un maestro que no quiso dar su nombre. No somos ultraderecha ni radicales.

Luego que ayer el presidente López Obrador comparara a los dirigentes de las secciones 7 y 40 de la CNTE con los líderes del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa) al asegurar que no saben protestar y los acusó de provocadores, así como de tener propósitos distintos a la cuestión magisterial, los maestros afirmaron que no se les puede calificar de “radicales” o “de ultraderecha”, pues afirmaron que son independientes.

“No venimos a intentar chantajear al Presidente para que nos resuelva, nuestras demandas son reales, están ahí, tampoco nos puede calificar que somos radicales, de que somos de ultraderecha,

“Nosotros caminamos bajo 22 principios de la CNTE. Esos 22 principios nos permiten y nos prohíben tener relaciones con los partidos políticos, nosotros no tenemos gobernadores, nosotros no tenemos presidentes municipales, nosotros no tenemos diputados, ni tampoco tenemos senadores y Presidente de la República. Nosotros somos independientes”, aseveraron.