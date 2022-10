Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Asociados “El Zalate The One and Only, A.C.”

Conforme al Código Civil Del Estado de Baja California Sur y los estatutos sociales de la Asociación Civil “El Zalate The One and Only, A.C.” el presidente de la Mesa Directiva, en este acto convoca a los asociados a una Asamblea General Ordinaria de Asociados que se llevará a cabo el día sábado 12 de noviembre del 2021, en el domicilio ubicado en Paseo Malecón San José, número 128, en el interior del Hotel “Hyatt Place”, Colonia Zona Hotelera, en San José del Cabo, código Postal 23406 Baja California Sur, México. En primera convocatoria a las 09:00 A.M. con un quorum requerido del 51%, si no se reúne el quórum necesario, en segunda convocatoria a las 09:30 am con los que estén presentes, en tercera convocatoria para discutir el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Propuesta, discusión y designación del presidente, secretario y escrutadores de la asamblea; y establecimiento del quórum;

II.- Aceptación de nuevos miembros.

III.- Elección o ratificación de los miembros del Consejo Directivo.

IV.- En su caso, revocación y otorgamiento de poderes o ratificación de los existentes.

V.- Asuntos Generales.

VI.- Nombramiento de delegados especiales de la asamblea.

VII.- Definir fecha de siguiente asamblea.

VIII.- Clausura.

Los asociados pueden asistir a la reunión personalmente o por poder debidamente firmado antes de dos testigos y proporcionar una copia de identificación con foto del representante.

CALL FOR GENERAL ORDINARY ASSOCIATES ASSEMBLY MEETING

“El Zalate The One and Only, A.C.”

According to the Civil Code for the State of Baja California Law Sur, and the By Laws of the Civil Association “El Zalate The One and Only, A.C.”, the President of the Board of Directors, through this Act calls to its members, an Associates General Ordinary Assembly, that shall take place on Saturday, November 12th, 2022, at the domicile located at Paseo Malecón San Jose, number 128, inside the Hotel “Hyatt Place”, Colonia Zona Hotelera, in San Jose del Cabo, Baja California Sur, Zip Code 23406, Mexico, on the First Call at 09:00 A.M. with a 51% of quorum required, and if the proper quorum is not met, on Second Call at 09:30 A.M. with whomever is present, to address the following:

AGENDA

I.- Appointment of a President, Secretary and Tellers for the Assembly; and establishment of quorum.

II.- Acceptance of new members.

III.- Election or ratification of the members of the Board of Directors.

IV.- If applicable, revoke and grant new powers of attorney or ratify existing ones.

V.- General Matters.

VI.- Appointment of Special Delegates of the assembly.

VII.- Define date for next Assembly.

VIII.- Adjournment

The Associates may attend the meeting personally or by Power of Attorney (proxy) duly signed before two witnesses and providing one photo ID copy of proxy holder.