Planteles del COBACH en BCS levantan la huelga

Tras cinco días de huelga, la mañana de este miércoles trabajadores del Colegio de Bachilleres (COBACH) de Baja California Sur retiraron las banderas ‘rojo y negro’ de las instalaciones educativas que hay en todo el estado, luego de que la noche del martes llegaran a un acuerdo con autoridades estatales, así lo informó el secretario sindical de la institución, Urbano Atienzo Cota; quien agregó que será hasta mañana (este jueves) cuando reanuden las clases.

El líder sindical relató que llevaban dos meses emplazando a huelga puesto que desde el 17 de marzo lo tenían contemplado, pero fue hasta la tarde del jueves 19 de mayo cuando tomaron las instalaciones y pararon labores.

“Nos atendieron el 18 que teníamos emplazamiento a las doce pero ellos nos atendían hasta la una, entonces cambiamos el emplazamiento a las seis y luego me dijeron que no tenían ellos los datos y me pidieron otro día, se los concedimos, pero al parecer con esa prontitud los datos que consiguieron no eran los correctos, y yo creo que este tipo de demandas deben atenderse con mucha anticipación porque son números y no debe haber errores”, reveló el Secretario Sindical del COBACH en BCS.