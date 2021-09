Coepris apercibe a 17 negocios en vía pública de Los Cabos

Autoridades locales y la Coepris realizaron 17 visitas de apercibimiento a establecimientos de venta de alimentos en la vía pública, como venta de tacos y hot dogs por incumplimiento de las medidas sanitarias por lo que se reforzará a fondo en esta semana porque es un factor de riesgo, se informó lo anterior durante la reunión de la Mesa Covid.

Se indicó que el fin de semana aumentó un poco más algunas quejas a la policía municipal, al C2 acerca de fiestas con música fuerte, no es un desbordamiento pero ya se están identificando un aumento de este tipo de reuniones que puede ser si no se cuida factores de contagio.

También se denunciaron algunas tiendas de autoservicio y se van a hacer supervisiones, se hicieron algunas recomendaciones porque se denunció que se estaba dejando entrar a gente sin cubrebocas, por lo que se va a seguir haciendo visitas y pláticas con los encargados para que no bajen la guardia.

Es un relajamiento a dichas actividades y se hace el llamado a la gente que no lo haga y por que no son los momentos de relajarse que si bien los números están bien en Los Cabos en estos momentos, porque se ha cumplido con la disciplina porque ha habido vacuna y todos los factores se han combinado para estar mejor, pero esto no está terminado, el virus está ahí y si se baja la guardia y se deja de usar el cubrebocas y hay aglomeraciones en las tiendas va haber un aumento de contagios, informó Julio Castillo, vocero de la Mesa Covid.

Asimismo informó que el viernes en reunión de la Mesa estuvieron como invitados el Secretario de Educación, la directora general de educación básica y la sep local quienes informaron acerca del plan de regreso a clases, se intercambiaron números, ideas para que el regreso a clases presenciales sea lo más organizado y seguro posible.

En cuanto a numerología se informó que hasta el lunes hay 19 hospitalizados por Covid 3 menos que el viernes, 15 en hospitales públicos y 4 en privados, con un 5 por ciento de ocupación hospitalaria y con 3 hospitalizados menos, pero aún hay 11 personas intubadas, 7 graves y 1 persona estable.

Hay 119 personas activas y 915 defunciones en lo que va de toda la pandemia, la velocidad de los fallecimientos ha ido en decremento, en los últimos 12 días no llega a uno diario , pero la meta es que no haya ninguno.