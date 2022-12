Coepris realizará operativos para retomar el uso de cubrebocas

Con el anuncio del retorno del uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y transporte público en la media península, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos platicó con el comisionado estatal de COEPRIS en Baja California Sur, José Manuel Larumbe Pineda, para conocer las acciones que realizará la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en relación a la disposición sanitaria.

“Hay ciertos indicadores que han ido aumentando, se han ido al alza y por eso se toman las medidas preventivas, es un llamado a la ciudadanía de que nos tenemos que seguir cuidando que no hay que bajar la guardia por eso el uso ahorita de cubrebocas obligatorio en lugares cerrados donde no se garantizan la zona distancia, pues del transporte es principalmente para que como ciudadano, como gente responsable no sigamos cuidando. Como Coepris lo que nos tocará hacer ya lo comentaste muy bien hacer recorridos y hacer visitas de fomento sanitarios, donde se haga la invitación estar atentos”.

Aunque se planean la realización de operativos José Manuel Larumbe hizo mención que la idea no es afectar al sector productivo, simplemente se tratara de hacer concientización en la ciudadanía evitando de esta manera un repunte considerable en los contagios por Covid-19.

“En lugares donde de plano no se estén llevando las indicaciones adecuadas, se puede hacer alguna sanción, pero no, no es la idea ahorita no es este la intención de salir a una cacería de brujas no, es hacer la invitación hacer el fomento ahorita para que los niveles de contagio no sigan aumentando y por eso el trabajo en conjunto, tanto con la Secretaría de Salud como todas las instancias de Salud del Estado se tomó esta decisión, pero como te lo repito no es de que salgamos ahora a una cacerías porque tampoco se trata de alarmar ni afectar a ningún sector productivo, sino mandar este llamado de cuidarnos todos”.