Coinciden legisladores federales, empresarios y diputados locales en la defensa de la pesca deportiva

Ante intentona de liberar a la pesca comercial el pez dorado, sumarán posturas en contra la senadora panista Guadalupe Saldaña, la diputada del PT, Ana Ruth García Grande, el diputado federal del PAN Rigoberto Mares, el diputado local morenista Ramiro Ruiz, y Julio Castillo presidente ejecutivo del CCC.

No pueden castigar más a BCS, con la no reducción del IVA, ISR y recortes presupuestales; ahora con esta propuesta del dorado, coinciden García Grande, Saldaña y Mares

Atentar contra la pesca deportiva ha sido un acecho permanente de administraciones federales que pareciera que tienen en común el desprecio al cuidado de las especies marinas y a la sustentabilidad de destinos turísticos como Los Cabos: Julio Castillo

San José del Cabo.- Legisladores federales, diputados locales y empresarios coincidieron en sus posturas de defender la pesca deportiva de la intentona del presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura Maximiliano Ruiz, de liberar a la pesca comercial al pez dorado, convocando a un frente común para no permitir que pase esta iniciativa que pretende impulsar el legislador federal por Sinaloa.

La diputada federal del Partido del Trabajo, Ana Ruth García Grande, en entrevista con CPS Noticias, indicó que hace más de un mes el diputado federal Maximiliano hizo esta expresión, adelantó que tenía trabajo preparando una iniciativa en este sentido, ante lo cual desde el primer momento manifestó la legisladora por Baja California Sur su oposición a esta propuesta, argumentando con los integrantes de esta Comisión de Pesca que las decisiones de esta naturaleza tienen que revisar el contexto de cada estado, de cada economía regionalizada, donde desde luego si se llevara a cabo la medida, Baja California Sur tendría un perjuicio indudable.

De manera que está atendiendo este asunto, abundó, en este momento no se ha presentado aún la iniciativa, se adelantó que se trabajaba en ella, personalmente solicitó a la secretaria de la Comisión de Pesca, la entere cuando se presente el pretendido análisis, informe que tienen ellos, derivado de un estudio que supuestamente se realizó donde se concluye que hay una biomasa que es susceptible para la explotación, lo cual hasta el día de ayer no ha revisado.

Abundó que para dar la pelea y afrontar una vez que eso se oficialice, lo están sustentando con números, con información de lo que genera la pesca deportiva en Baja California Sur que es una derrama económica extraordinaria en cuanto a servicios, en cuanto a la gastronomía, en cuanto a la industria hotelera, de manera que ha argumentado que si no se les otorgó el decreto y la iniciativa que han presentado, aún está en marcha para que se considere a Baja California Sur en la reducción del porcentaje de IVA y de ISR y ante la eventual reducción del presupuesto que se está manejando para el estado, “no podemos ser más castigados”, de manera que vamos a estar muy al pendiente del tema y anticipar el llamado a los sectores involucrados para hacer un frente común para evitar que esto suceda.

Al respecto, la senadora Guadalupe Saldaña aseveró que la pesca deportiva genera más de 24 mil empleos en Baja California Sur, tan sólo en el 2018 se realizaron casi 110 torneos, por lo tanto “rechazamos que se pretenda quitar la protección a la especie el dorado’’.

La Legisladora calificó la propuesta como “irresponsable”, y advirtió que durante varias legislaturas se ha discutido ese tema, siempre coincidiendo en la importancia de mantener al dorado y las otras especies fuera de la pesca comercial debido a su vulnerabilidad.

“Sí preocupa la postura del Presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, quien hizo pública su intención de presentar una iniciativa encaminada a permitir la explotación comercial del dorado. Nos preocupa más que pudiera tener el aval de Morena y del Gobierno Federal”, sentenció la Senadora.

Saldaña Cisneros dijo que la población de Baja California Sur y en general quienes habitan a lo largo del litoral del Pacífico, esperan que las y los diputados federales otorguen mayores recursos para la inspección y vigilancia de los mares; en lugar de la drástica disminución que se está proponiendo por el Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Egresos para el próximo año, que de aprobarse así, afectará enormemente a los pescadores del país.

“El rechazo en la entidad es absoluto. Tenemos la obligación de sumarnos’’.

De la misma manera se pronunció el diputado federal Rigoberto Mares, quien dijo que por supuesto esta medida sería un duro golpe al estado por parte de legisladores de Morena, se manifestó en contra de esta iniciativa porque afectaría al sector turístico, un fuerte revés para miles de familias sudcalifornianas que dependen de esta actividad.

“Aún cuando no estoy en la Comisión de Pesca, estaré muy al pendiente que esto no transite a pesar de que los legisladores de Morena son mayoría y que no ha habido sensibilidad para ellos en otros temas importantes para Baja California Sur, esperamos que en esta ocasión con el rechazo de la sociedad y de las demás fracciones parlamentarias, no consumen este golpe que traería serias repercusiones negativas para nuestro estado”.

Coincidió con Guadalupe Saldaña y Ana Ruth García Grande que Baja California Sur no ha recibido un trato justo por parte de la Federación, en otros temas ha sido la entidad sumamente perjudicada, por ejemplo en el tema del presupuesto que vienen recortes muy importantes, en el tema fiscal, que no han podido conseguir que reduzcan el IVA, el seguir golpeando a los sudcalifornianos con una medida como ésta no se vale, es algo que no se puede permitir.

Julio Castillo, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, expresó su rechazo total, su desaprobación ante esta iniciativa que una vez más acecha el bien y lo que los empresarios han cuidado y buscando tanto en Los Cabos y en otros destinos turísticos donde la pesca deportiva ha sido el origen y un pilar fundamental del turismo, de donde dependen tantas familias, aparte de cuidar nuestras bellezas naturales y especies de la zona de Los Cabos, como es el dorado y la cadena alimenticia que el dorado sostiene.

Recordó que esto ha sido un acecho permanente, todas las administraciones federales que han pasado, de todos los colores, pareciera ser que tienen en común el desprecio al cuidado de las especies marinas y a la sustentabilidad que tienen los destinos turísticos con esto, una vez más es un acecho, bien vale que todos los representantes populares y líderes políticos, Alcaldesa, Gobernador, diputados federales, senadores, partidos políticos, hagamos un alto y definamos realmente a quién queremos servir y a quién queremos defender, en este momento hay un tema que a todos los sudcalifornianos nos podría afectar.

Aquí se deben hacer a un lado todos los colores, todo ese tipo de situaciones y demostrar quien es quien y a quién queremos servir, esto es un llamado a todos para que unamos nuestra postura y la hagamos llegar con verdadera decisión y no sólo con poses y hacer sentir esta postura sudcaliforniana para manifestar nuestro rechazo e indignación ante esta intentona, aquí tiene que privar el bien mayoritario por encima del bien de dos o tres empresarios que siempre han buscado hacer negocio para ellos, utilizando a pescadores ribereños.

También abundó, es tiempo de reflexionar sobre la iniciativa de Área Natural Protegida (ANP), anhelo y propuesta que han empujado diferentes sectores en Baja California Sur, Los Cabos es un destino turístico cuya principal oferta son las bellezas naturales, hay que cuidarlas, una ANP tiene ese espíritu de buscar que haya sustentabilidad y explotación de los recursos en apego al cuidado del medio ambiente, iniciativa que han frenado intereses muy claros de seguir explotando especies para acabarlas y en el caso de estas especies de la pesca deportiva, afectan una forma de vida de cientos de miles de ciudadanos que de manera sustentable han encontrado un pilar para el desarrollo, cuidando las especies como el de atrapar y soltar.

Sin duda, concluyó, otro acecho más de otros nuevos diputados como en anteriores administraciones, pareciera ser que tienen en común hacer eco de intereses muy particulares, además de cancelar la vigilancia de los mares.

Pronunciamiento en contra del diputado local morenista Ramiro Ruiz

El diputado local Ramiro Ruiz, integrante de la fracción parlamentaria Juntos Haremos Historia por Baja California Sur, presentará este día un punto de acuerdo en el Congreso local para defender la pesca deportiva de la intentona del diputado federal de Morena, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura de liberar a la pesca comercial el pez dorado, aseverando que se trata de una “mala ocurrencia” del legislador federal de su mismo partido Morena.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos y secretario de la Comisión de la Auditoría Superior del Estado, afirmó que desafortunadamente “amanecimos con la noticia de un legislador de nuestro partido Morena, que quiere modificar el artículo 68 de la Ley de Pesca, para librar al pez dorado a la pesca comercial, lo cual sería una medida atentatoria contra la pesca deportiva’’.

“Al liberar el dorado como pesca comercial vamos a acabar con el marlin y la economía del Sur del estado que se fundamenta en la pesca deportiva, entonces tenemos que defender nosotros como diputados locales y hoy subiré a la tribuna para defender que por ningún motivo se libere la pesca comercial el dorado, y vamos a defender la pesca deportiva porque representa para los sudcalifornianos derrama de más de 1, 500 millones de dólares al año y genera más de 25 mil empleos, es muy importante para los sudcalifornianos”, subrayó.

La visión del diputado federal Maximiliano Ruiz, abundó, es darle la oportunidad a todos los mexicanos de consumir dorado, pero la realidad es que esto vendrá a quitarle la oportunidad a la pesca ribereña de que pueda pescar dorado, porque van a llegar las grandes embarcaciones a llevarse todo el recurso de los sudcalifornianos en el mar.

“Concretamente el dorado no podemos permitir que se libere a la pesca comercial porque va a tener un impacto muy fuerte en la economía de nuestro estado y principalmente en el Sur donde la pesca deportiva sustenta la economía del Sur del estado, hay que defenderlo, vamos a pedirle a los diputados federales el pronunciamiento”, remarcó el legislador local.