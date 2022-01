Colapsa puente en EUA donde Biden hablará de infraestructura

Un puente vial colapsó este viernes dejando varios heridos en Pittsburgh, la ciudad estadounidense a la que asistirá este mismo día el presidente Joe Biden para hablar principalmente de sus grandes proyectos de infraestructura.

Varios automovilistas y vehículos -entre ellos un autobús– quedaron atrapados por el accidente en el puente cubierto de nieve, según múltiples fotos publicadas en redes sociales.

BREAKING: A bridge along Forbes Avenue near Frick Park has collapsed. (📷: Jeremy Habowski) https://t.co/tBmXgKOsnM pic.twitter.com/QebLGfSRa9

— KDKA (@KDKA) January 28, 2022