“Los Coldplay”, ¿ya viven en México?: Internet responde

No cabe duda que una de las bandas consentidas, Coldplay, sigue dando de qué hablar; ya sea por el alto nivel de sus presentaciones, por su recién álbum publicado, porque “vibran alto” o, lo más reciente, por su visita a México.

Los de #Coldplay ya son tan mexicanos que mañana #AMLO los va a criticar en la mañanera jajaja pic.twitter.com/aIc02sBQDR — Norbert Pérez (@Norbert_1991) April 8, 2022

Bueno… Después de su gira reciente, internet parece preguntarse, ¿acaso los integrantes de Coldplay ya declaran al SAT y pagan el Predial? Porque, aunque nos gusta mucho tenerlos cerca, su gira por nuestro país ha dejado notas diarias: hasta parece que su estancia se ha prolongado bastante.

Por ese motivo, usuarios en redes sociales no han hecho más que subirse al mame y dedicarles ingeniosos comunicados sobre su estancia en territorio mexicano. Por acá hicimos una fina selección, para que te diviertas con nosotros.

Los de @coldplay llevan tanto tiempo en México que ya tienen una foto así en la sala de su casa. pic.twitter.com/h5kQTlHXei — Julao Montemayor 🤠 (@el_julao) April 8, 2022

Se sabe que la banda, liderada por Chris Martin, ha conquistado a miles de fans en todo el mundo; aunque algunos no se sientan tan cercanos a su música, aplauden los gestos tan generosos que han tenido con el pueblo mexicano.

Los de Coldplay llevan tanto en México que Chris Martin ya está agendado para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. #ColdplayCDMX pic.twitter.com/ue89cyCrnR — Mich⚡Muñoz (@unatalmichmich) April 8, 2022

Con ocho conciertos en el país (Monterrey, Guadalajara y CDMX), la banda ha protagonizado momentos memorables que parecen absorber parte del folclor y costumbres del mexicano; entre ellas: el palomazo que se aventaron con Fher de Maná, con el tema “Rayando el Sol”. La complicidad de la banda con una pareja tapatía, que se comprometió en pleno concierto y, por si fuera poco, su interpretación acústica del tema del Divo de Juárez, Juan Gabriel, “Amor eterno”.

Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México, que ya con sus puntos, sacaron su casita Infonavit pic.twitter.com/tlaDtv0We9 — ✨𝑺𝒓𝒊𝒕𝒂 𝑷𝒂𝒓𝒐𝒙𝒆𝒕𝒊𝒏𝒂 ✨ (@MissHalfway89) April 7, 2022

En resumidas cuentas, en estas dos semanas que hemos sido anfitriones de los “Coldplay”, han surgido todo tipo de reacciones y ocurrencias. Entre ellas, que es posible que los integrantes ya conozcan un repertorio de palabrotas y apliquen nuestro colorido vocabulario para situaciones que solo el mexicano utiliza en la cotidianidad (aunque sean redundantes, hiperbólicas o estén mal dichas), como el: aventar pa’rriba o el ahorita vengo, entre muchas otras.

Día: 247

– Chris Martin y los de Coldplay saliendo de la fila de la Tesorería después de 2 largas horas, con su boleta predial pagada de la Cdmx.

😊✨🤍. pic.twitter.com/WRgYAAMqJO — Jimm Luna✨🤍🌚 (@jimmluna) April 8, 2022

Por todo lo anterior, ya hasta da la sensación de que “los Coldplay” ya se quedaron “a vivir pa ́siempre” en México. Creemos o nos imaginamos que ya comen taquitos de tripa, torta de tamal, burritos, y también se echan sus tortas ahogadas con harto chile. Si no me crees, acá te compartimos los mejores memes que nos ha dejado Internet, por que el paso de la banda británica, no ha sido desapercibido, no señor.

Los de Coldplay llevan tanto en México que ya piden su elote con chile del que pica pic.twitter.com/SLMnRa6jE3 — josue vega (@jandrote) April 7, 2022

¿Cuál fue tu meme favorito? No olvides comentar en nuestras redes sociales. Para los que todavía no asimilan el cambio de la banda a un poco más energético, y extrañan el mood depresivo de sus inicios, bueno, esto es para ti; te dejamos “Trouble” de su primer álbum, Parachutes del 2000.