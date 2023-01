Colectivo de búsqueda resalta el problema de las desapariciones forzadas con jornadas

Mediante campañas de visualización, el colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo” espera que más familias que tengan personas desaparecidas se unan en las jornadas de búsqueda, así lo informó Francisco Miguel Antonio Espinosa, integrante de dicho colectivo.

Las acciones se harán cada semana en diferentes puntos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, señaló Francisco Miguel Antonio Espinosa. El pasado miércoles 18 de enero se instalaron en frente de la delegación sanluqueña, con la finalidad de dar visualización de los casos y entregar volantes informativos.

“Nos encontramos aquí para hacer conciencia y que la gente se dé cuenta lo que estamos viviendo y de lo que realmente no ha salido a luz, así como para que la sociedad se dé cuenta de que esto es muy delicado y doloroso para las familias e integrantes del colectivo, (…) Para que la gente se dé cuenta que también debemos de apoyar a las personas y a las familias, por lo que hoy estamos aquí con la finalidad de visualizar los casos y que la sociedad se entere de que una llamada anónima o algo que nos puedan decir nos lleve al paradero de nuestros familiares”, expresó Francisco Miguel Antonio Espinosa, integrante del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”.

El integrante del colectivo de búsqueda agregó que, durante la campaña realizada, siete familias se acercaron, las cuales manifestaron contar con un familiar en calidad de desaparecido, por lo que se les tomó los datos para hacer de conocimiento a la Fiscalía especializada en desaparición de personas y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

“A las familias que se acercaron ahora se les va a canalizar llegando a San José del Cabo, con las autoridades correspondientes para que ellos tomen cartas en el asunto, se haga la cédula de búsqueda, a parte nosotros haremos la búsqueda como colectivo, vamos a empezar las jornadas de búsqueda este domingo”.

Finalmente, Francisco Miguel Antonio Espinosa, integrante del colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”, expresó que la agrupación no está trabajando con ninguna autoridad porque no reciben apoyo de estas, ya que la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía ya no les brinda acompañamiento, asimismo, expresó que los elementos de Guardia Nacional les han negado la seguridad en las brigadas de búsqueda, solo teniendo apoyo de Seguridad Pública de Los Cabos.