Melissa: La regia por la que pedían 30 mil pesos de rescate a colectivos de búsqueda de BCS

Melissa “N”, una turista originaria de Monterrey, Nuevo León, fue reportada como desaparecida el pasado 27 de febrero, después de viajar desde la ciudad de La Paz con destino al municipio de Los Cabos durante su periodo vacacional en Baja California Sur.

El domingo 12 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmó la localización de la joven de 24 años. La regia fue encontrada con bien en el destino turístico, según informó la dependencia de seguridad a través de un comunicado.

La labor de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de La Paz y Los Cabos jugó un papel fundamental para lograr el hallazgo de la viajera norteña. Los equipos de rastreadores apoyaron a las autoridades correspondientes para localizar a la regia tras 13 días de jornadas de búsqueda.

Información extraoficial obtenida por CPS Noticias, arrojó que la turista y su pareja fueron víctimas de un robo en la cabecera municipal de Los Cabos. Ambos fueron despojados de todas sus pertenencias por sujetos desconocidos, quedando incomunicados para reportarse con sus familiares en la Sultana del Norte.

La hermana de la mujer desaparecida en territorio sudcaliforniano fue quien denunció el caso de extravío ante las autoridades. El informe de no localización movilizó a los colectivos de búsqueda que colaboraron con la PGJE para encontrar a la regia, pese a que vivieron un intento de extorsión antes del hallazgo de la mujer.

Por medio de mensajes de texto y audios de Whatsapp, un supuesto grupo delictivo contactó a los integrantes del colectivo de búsqueda para pedir un rescate a cambio de la entrega de la mujer. Los extorsionadores pedían 30 mil pesos a cambio de la liberación de la joven; 15 mil pesos serían depositados en una cuenta bancaria con número: 150 880 2470 a nombre de Diana Aglae V.; otros 15 mil pesos serían entregados en efectivo en un punto elegido por los extorsionadores y los miembros del colectivo.

“¿Les interesa recuperar a su familiar o no? Les recuerdo que aquí se tienen que hacer las cosas a como se les van indicando. De lo contrario, no se puede hacer llegar ningún acuerdo ¿estamos? Solamente es pagar una colaboración para el grupo delictivo, que quede claro que no es un rescate. Solamente los gastos generados para la entrega de la morrilla. Son 30 mil pesos”, escribieron de manera textual los supuestos secuestradores que querían hacer creer a los organismos de búsqueda que tenían a la regia privada de su libertad en Los Cabos.