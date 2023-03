Durante la sesión ordinaria del 27 de febrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos determinar viable la incorporación de la letra “X” en la Credencial para Votar que reconozca a las personas no binarias pertenecientes a la comunidad LGBT+, en acatamiento a sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ociel Baena, es la primera persona no binaria en ocupar un cargo de magistratura en México y en toda América Latina, además de lograr que la credencial de elector pudiera contar con la opción sin género.

Desde que se anunció esta nueva reforma, la comunidad LGBTQ+ ha reconocido el importante avance que se ha tenido para el reconocimiento de sus derechos; en contraparte en el caso de Baja California Sur, colectivos como Codisex AC, a través de su presidente, Raúl Pérez, denunciaron a CPS Noticias que el INE no está tramitando las credenciales de elector para para personas no binarias.

“El día de ayer acudí a las oficinas del INE en Baja California Sur, ellos me argumentan que no tienen el sistema, desde que yo llegué ahí es dónde te enfrentas a diversas cosas, por eso la denuncia fue enérgica y con molestia.

Cuando vives en una situación de vulnerabilidad, llega en un momento en el que te hartas; de que siempre se te cierren las puertas, que no existan oportunidades y acceso a derechos que se supone que ya los tienes. Tuve que esperar una cita 20 días, cuando llegué me dicen que no se puede y prácticamente me tuve que regresar a mi casa”.