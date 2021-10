Colmenares admite vivir en oficina de la ASF

Javier Herrera, delegado nacional del Partido Verde, Roberto Rubio y Gilberto Hernández, legisladores del Verde e integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, sostuvieron un encuentro con el auditor David Colmenares para establecer las pautas de las nuevas relaciones con la nueva legislatura.

El diputado Roberto Rubio aseguró que el auditor les dijo que él duerme ahí:

“Sí, fue lo que entendí, que el auditor duerme ahí. Vi su maleta de viaje, un sofá cama, una pantalla,, unos zapatos. Nada rimbombante”.

Por su parte, Javier Herrera dijo:

“El auditor nos ofreció hasta conocer la regadera pero no íbamos para eso, íbamos para establecer una relación institucional. Yo me quedé afuera porque sentí de mal gusto, sentí que era como entrometerme pero me comentaron que era un catrecito bastante chafa. Entiendo que el auditor prácticamente está soltero de lunes a viernes aquí en México y se va los viernes a Oaxaca y que muchas veces duerme ahí hasta tarde”.

¿Comparecencia?

A pesar de que los gastos llevados a cabo por la remodelación representan una violación a la ley, tal como lo estipula el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de la Administración Pública, el cual define al “abuso de funciones” como quien “ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de que las tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí”, no lo han llamado a comparecer.

Además, la ASF tampoco ha explicado el por qué se llevaron a cabo estas remodelaciones.

Te puede interesar: ASF remodela oficina de auditor por más de 2 mdp

En el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades se establece: