Colonia Centenario se ha vuelto vertedero de basura por el abandono de autoridades, denuncian vecinos

Personas de otras colonias de la ciudad acuden a la colonia El Centenario a depositar su basura de manera inconsciente

La Paz.- Colonos de El Centenario denunciaron el abandono por parte de las autoridades en cuanto a servicios básicos como la recolección de basura, sistema de alcantarillado e iluminación, a la cual se suma la inconciencia de ciudadanos que acuden a esta colonia a depositar basura, convirtiéndola en un tiradero a cielo abierto, señaló Gastón Castanier Cruz.

“Hemos tenido mucho problema con la basura porque la están tirando. Viene mucha gente de La Paz a tirar su basura a final de las calles. Tenemos este problema por la calle 3 al final, ahí hay mucha basura acumulada; también tenemos por la parte de los bordos donde se supone que debe ser cauce de agua cuando llueve, ahí está repleto de basura; y también tenemos la problemática en la calle 7, que ya no es calle. La iban a hacer bordo, pero está llena de basura y escombro, así que tiene nada más el nombre de calle 7”, expresó.

Señaló que además del riesgo sanitario que representa para la comunidad estar rodeada de basura, esto también es un detonador importante de incendios constantemente.

“Hemos tenido problemas con animales, pero lo más importante es la quema de basura, por la que hemos tenido grandes incendios… incendios de monte hemos tenido bastantes, hace poco tuvimos detrás del palenque un incendio algo fuerte, y alcanzaron a llegar los bomberos, y pues entre los vecinos también lo apagamos, se ha dado mucho eso últimamente”, explicó.

Por lo tanto, hizo un llamado a las autoridades a cooperar con la comunidad y trabajar en conjunto para erradicar esta problemática, y no quede nuevamente en un programa incompleto o en una promesa como ha sucedido anteriormente.

“Que las autoridades, Servicios Públicos Municipales nos pudiera ayudar a limpiar, porque hay muchos vecinos que sí estamos dispuestos a ayudar, a meter pala y todo para recoger basura, pero lamentablemente no vienen los camiones a recogerla… Quedaron de hacer una jornada de recolección de basura en diciembre de 2019 el Ayuntamiento de La Paz, que llamaban Patio Limpio. Dijeron que sacáramos la basura y que ellos iban a venir por ella, y pues todavía tenemos basura afuera de las casas que se hizo para ese programa y no pasaron, no concluyeron el programa y hay mucha gente indignada por eso”, comentó.

Finalmente recalcó que la colonia no tiene solo el problema de la basura, sino que el abandono también se refleja en acciones como un año sin que se realice el raspado de calles por parte de la autoridad, falta reparación de algunas luminarias que se dañaron en 2014, pésimas condiciones en el sistema de alcantarillado, y un largo de etcéteras que conforman el reclamo de los vecinos de El Centenario.