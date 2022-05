Colonia Miranda, vulnerable a inundaciones y a incomunicación

Desde que el conocido desarrollo habitacional construyó cerca de ellos, les quitaron el acceso principal que ha provocado la modificación de la corriente pluvial, así que cada época de lluvias todos los habitantes quedaron incomunicados y con inundaciones en algunas viviendas.

Habitantes de colonia Miranda en Cabo San Lucas, dieron a conocer su inconformidad y preocupación, debido a que cada época de lluvias, la zona se ve seriamente afectada por fuertes corrientes pluviales y es que el acceso principal que tenían, fue obstruido por un desarrollo habitacional, el colmo es que algunas viviendas se inundan ocasionando serias afectaciones y que antes no ocurrían.

Vecinos del lugar y que tienen más de 15 años asentados en la zona, refieren que hace más de 4 años, les fue arrebatada la calle principal debido a que desarrolladores sin respetar la planeación y desarrollo de la zona construyeron sobre el camino ya existente, por lo que dejaron una brecha angosta para que los habitantes de Miranda pudieran ingresar y salir, sin embargo esa vía provisional se inunda cada que llueve, por lo que vecinos quedan incomunicados.

De igual modo aseguran, que al no tener el acceso principal a la colonia, el agua de lluvia queda estancada ya que la corriente natural fue modificada por la mano del hombre, provocando afectaciones a viviendas que ya tenían tiempo construidas, lo que es un dolor de cabeza para quienes viven en el lugar y todo porque desarrolladores no les importó respetar el Plan de Desarrollo Urbano y las consecuencias hoy son fatales.

Una de las habitantes del lugar y que se identificó con el nombre de Magali dijo vivir muy cerca del desarrollo habitacional, abundando que al modificarse la calle y obstruirla, toda el agua pluvial ingresa a su hogar afectando una gran parte de su baño y cocina mismos que han estado a punto de caer, hechos que antes no ocurría y ahora no sabe qué hacer, así que vive con la incertidumbre de qué tanto la lluvia afectará su hogar y todo por culpa de terceros, pide el apoyo de las autoridades para que busquen la manera primero, de que las viviendas no se inunden y la otra, no quedar incomunicados.