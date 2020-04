Colonia Misioneros, una más a la lista de quejas en la recolección de basura

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- La colonia Misioneros se suma a la lista de quejas ante la deficiencia en la recolección de la basura por parte de Servicios Públicos Municipales.

Luego de una denuncia que llegó a la redacción de CPS Noticias, en la que reportaban que el servicio de la recolección de basura lleva más de una semana sin pasar, nos dimos a la tarea de acercarnos al lugar para constatar los hechos y confirmar tal problemática, por lo que al acudir a la colonia, 3 de los contenedores unifamiliares se encontraban completamente desbordados de todo tipo de desechos.

De manera anónima vecinos de la colonia cansados de esta situación, hicieron el llamado a las autoridades competentes y además a la ciudadanía en general, ya que a esta problemática se suma un factor, la irresponsabilidad de la gente ajena a la colonia que deposita todo tipo de residuos, incluso hasta animales muertos, declaran.

“El problema es de hace mucho tiempo, este contenedor no lo usamos nada más los vecinos, viene gente de fuera que es la que tira la basura, aquí casi todos los vecinos sacamos basura en cuanto pasa el camión, ahorita yo tengo basura guardada con cloro, con insecticida, para qué la voy a sacar, no se puede, es insalubre”, compartió.

Añadió que lamentablemente además de la falta de conciencia de la ciudadanía, la recolección de basura lleva detenida más de una semana, por lo que, preocupada por su salud, hizo un exhorto al área de Servicios Públicos.

“Después de la Semana Santa no ha pasado. Pasó el martes y ya no ha vuelto, nosotros pensamos que como se había trabajado Semana Santa o que se había quemado el basurero, estaban esperando, pero ya hizo una semana…les pedimos por favor que nos ayuden, tenemos niños en casa, es mucha mosca, es un olor insoportable. Los que vivimos más cerca estamos padeciendo desde hace mucho y hemos solicitado que por favor nos quiten ese contenedor, estamos dispuestos nosotros a sacar la basura cuando pasa el camión”, solicitó.

En ese sentido, otros habitantes de la colonia coincidieron que en tiempos de contingencia la imprudencia de la gente es inaceptable y no abona a la eficiencia de la recolección.

“El detalle único es que ha dejado de pasar el camión recolector, toda la basura expuesta y es un foco de contaminación sobre todo por las casas más cercanas, y como está expuesto el contenedor, llega mucha gente que no es precisamente de la colonia y tiran su basura, y no siempre son bolsas, a veces son colchones y cosas que yo pienso no se deben de colocar ahí… No todo es culpa de las autoridades, también la gente, a veces pasa el camión, deja limpio, pero no se termina de ir y ya hay gente sacando bolsas y como que no es lo más inteligente para uno que vive aquí”, consideró.