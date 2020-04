Colonos de El Manglito señalan a indigentes como riesgo de contagio por Covid-19

La Paz.- Vecinos residentes del barrio El Manglito, señalaron que un grupo de personas en situación de calle que residen en un solar abandonado ubicado en las calles Topete y Jalisco, representan un riesgo de potencial contagio de Covid-19 para la comunidad, de acuerdo con un colono que prefirió no ser identificado.

“Sí, representa un riesgo porque aquí los vecinos tratamos de cuidarnos, pero ellos andan en la calle, andan haciendo su lucha porque no tienen un sustento, y sí nos preocupa por cómo está la situación ahorita”, ya que señaló que tienen contacto con muchas personas intercambiando efectivo o piden agua y comida en las casas y no pueden guardar las medidas de higiene recomendadas para evitar la propagación del virus.

Ese terreno baldío ha sido utilizado por mucho tiempo como refugio para decenas de indigentes que viven ahí, en medio de basura, resguardándose del sol debajo de un gran pino salado y que se desplazan por la ciudad lavando carros, limpiando banquetas o simplemente pidiendo dinero afuera de las tiendas, y añadió que “no tienen ningún cuidado y andan todo el tiempo alcoholizados”.

Finalmente mencionó que la solución es que el Gobierno municipal de La Paz implemente un albergue para que las personas en situación de calle puedan guardar el confinamiento debido.

Cabe mencionar que debido a la contingencia por el coronavirus, el Sistema Estatal DIF (SEDIF) anunció un plan para habilitar 10 espacios de albergues temporales en el estado con todas las medidas de higiene necesarias, en donde podrá brindarse cuidados, alimentación y apoyos asistenciales a quienes no cuenten con redes familiares en la entidad o se encuentren en situación de calle.