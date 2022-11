Combate de la violencia hacia la mujer es prioridad para el Gobierno de BCS

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que la prioridad para su administración es combatir la violencia en contra de las mujeres. El mandatario estatal reconoció que las acciones implementadas no han sido suficientes, y que las cifras de incidencia delictiva son preocupantes.

“Para este gobierno el tema de la violencia en contra de las mujeres, particularmente la violencia de género, es inadmisible. No funcionó el trabajo que hicimos en un año y se los he comentado a los compañeros. No avanzamos en el tema. Entonces tenemos que reordenarlo y hacer un trabajo de fondo trascendente. Que no se quede ningún escolar, ningún ciudadano ni ciudadana, sin reflexionar sobre cómo cambiar nuestras formas de proceder, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de respetar a las mujeres”, declaró.