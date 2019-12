Comedor comunitario en invasión Santa Rosa ofrece posada; asisten alrededor de 100 infantes: Voluntario

San José del Cabo.- Jovanni Manuel de la Torre, voluntario y cocinero del comedor comunitario ‘Alimentando a los niños de Los Cabos’ de la asociación ‘Feeding Los Cabos Kids’ ubicado en la invasión del vado de Santa Rosa, compartió que el día domingo estuvieron realizando una posada para los niños de la zona en donde indicó asistieron alrededor de 100, a quienes además de brindarles una rica comida especial, también jugaron y pasaron un rato de gran convivencia. Además, el señor Manuel exhortó a la población a ayudar a algún ciudadano en caso de tener la oportunidad, ya que destacó que con pequeñas acciones pueden cambiar el día a otra persona.

“El día domingo se realizó una posada a los niños de la zona, en donde se les entregaron regalos además de brindarles comida, se les hizo un pavo especial para la ocasión, a la posada llegaron alrededor de 100 niños, se llenó mucho. Ese día se realizó primero la lectura de la Biblia y también se hicieron algunos juegos, más que nada y convivencia, porque conviven con los americanos, a los niños a veces les pintan sus caritas o los ponen a dibujar y a cantar también, realmente se ve que los niños disfrutan este tipo de momentos”.

Compartió Jovanni Manuel, voluntario y cocinero de este comedor comunitario, que el realizar esta labor le brinda gran satisfacción al poder contribuir un poco a la sociedad con su tiempo, además que comentó que también involucra a su familia, pues su esposa les da clases de la Biblia a los niños.

“Es agradable brindar aunque sea un poquito de mi tiempo y pues yo tengo familia, trabajo y todo, pero a mí me gusta leer la Biblia y ahí dice ‘’lo que haces al más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mi’, y es ahí en donde constato que Dios es grande y es bueno, y él siempre está con nosotros y por qué no, también eso te motiva a ayudar a los demás”.

Destacó Manuel que esta labor tan noble da gran satisfacción, por lo que si algún ciudadano tiene la oportunidad de brindar algún tipo de ayuda a otra persona, que no duden en hacerlo.

“De verdad quisiera invitar a la ciudadanía en general que si en algún momento tienen oportunidad de ayudar o apoyar de diversas maneras a otra persona, lo hagan, porque uno el convivir con la gente hay veces que no nos damos cuenta, pero un taco, un saludo cambia el día para la otra persona”.