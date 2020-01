“Comedor comunitario en Santa Rosa brinda alimento para 70 infantes de manera gratuita”: Voluntario

San José del Cabo.- Geovanny Manuel de la Torre, voluntario y cocinero del comedor comunitario ‘Alimentando a los Niños de Los Cabos’ ubicado en la invasión de Santa Rosa de la asociación de extranjeros Feeding Los Cabos Kid’s compartió a las cámaras de CPS Noticias sobre la noble y satisfactoria labor que realizan en este comedor en donde reveló que asisten alrededor de 70 infantes.

“Normalmente son alrededor de 60 a 70 niños y funciona de manera gratuita, se les brinda el alimento a los niños, y es nada más pues básicamente el alimento que se les brinda y también se les dan algunas clases. El comedor se abre a las 10 de la mañana y se cierra a las 12:00 de la tarde y en ese transcurso poco a poco van llegando los niños, a los cuales se les brinda el alimento pero si llegan en el transcurso del día después de que hayamos concluido nuestra jornada, por así decirlo, de todos modos se les brinda este alimento de manera gratuita, sólo que si hay veces en el que no nos damos abasto y yo de mi bolsa he llegado a poner también porque a veces llegan más niños y debemos de hacer más alimento del normal”.

Además dijo, en este comedor comunitario les brindan pequeñas clases a los niños ya que indicó su familia acude a una iglesia cristiana y les tratan de inculcar más

que nada valores:

“Aquí asisten niños pues obviamente por las condiciones de la zona, de bajos recursos o que a veces los padres no les ponen la suficiente atención. Muchas veces vemos a los niños descalzos o con ropa ya muy viejita, y desgraciadamente pues no es culpa de los niños, pues básicamente es de los papás ya que prácticamente aquí pues es que debemos reconocer que sí hay mucha gente que gana bien pero ese dinero lo usan para otras cosas como alcohol o drogas, dejando de lado a la familia y sus necesidades, es por ello que nosotros brindamos un poquito de lo que quizá no puedan estar recibiendo en su casa”.

Compartió que a través de la asociación de los extranjeros, son quienes compran la materia prima para estos alimentos que se les dan a los niños de manera gratuita tres veces por semana, de igual forma comentó que ha involucrado a toda su familia en esta noble actividad que les ha dejado gran satisfacción por poder ayudar al prójimo.